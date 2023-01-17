рабочий посёлок Зубова Поляна, рабочий посёлок Зубова Поляна, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Зубова Поляна

Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Спасский уезд
2378Зубова Поляна, д. вл.при р. Парце.2715154236Почтовая станция. Завод салотопенный. Мельница.
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Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд, Зарубкинская волость
село Зубова Поляна«Зубово-Полянское» почт. отдел.27

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район
12649Зубова Полянараб.посёлок54°05'42°51'N-38-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Зубово-Полянский муниципальный район, Зубово-Полянское городское поселение
89621151051рп Зубова Полянарабочий поселок
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