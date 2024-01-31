Андронова (Якимцева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андронова (Якимцева) Екатерина Николаевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1956

Отец: Якимцев Николай Иванович

Мать: Якимцева (Прищиц) Екатерина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Кировского района Управления милиции г.Москвы
Смена фамилии
25.10.1959
Москва, город федерального значения Москва
Изменение фамилии ребенка с "Пришищ" на "Якимцева" , внесена фамилия отца "Якимцев" ,внесено имя отца "Николай" , внесено отчество отца "Иванович" , внесена национальность отца "русский" , изменение ф... Показать все
Бракосочетание
25.12.1976

Муж: Андронов Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Советский отдел ЗАГС г.Москвы
Рождение ребёнка
11.11.1977

Сын: Андронов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Андронов Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Развод
01.11.2005

Муж: Андронов Владимир Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Черемушкинский отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы

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