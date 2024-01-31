Андронова (Якимцева) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1956
Бюро ЗАГС Кировского района Управления милиции г.Москвы
Смена фамилии
25.10.1959
Изменение фамилии ребенка с "Пришищ" на "Якимцева" , внесена фамилия отца "Якимцев" ,внесено имя отца "Николай" , внесено отчество отца "Иванович" , внесена национальность отца "русский" , изменение ф... Показать все
Бракосочетание
25.12.1976
Советский отдел ЗАГС г.Москвы
Рождение ребёнка
11.11.1977
Сын: Андронов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Андронов Владимир Васильевич
Развод
01.11.2005
Черемушкинский отдел ЗАГС Управления ЗАГС Москвы