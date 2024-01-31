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Якимцев Николай Иванович

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

19.12.1910

Дата смерти

18.05.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
23.05.1956

Дочь: Андронова (Якимцева) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Якимцева (Прищиц) Екатерина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Кировского района Управления милиции г.Москвы
Бракосочетание
25.10.1959

Жена: Якимцева (Прищиц) Екатерина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Кировского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Смерть
18.05.1993
Москва, город федерального значения Москва
Гагаринский отдел ЗАГС Управления ЗАГС г.Москвы Склероз сосудов головного мозга , Гипертоническая болезнь 3 ст., Острое нарушение мозгового кровообращения

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