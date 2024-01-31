Якимцев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения19.12.1910
Дата смерти18.05.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1956
Дочь: Андронова (Якимцева) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Якимцева (Прищиц) Екатерина Петровна
Бюро ЗАГС Кировского района Управления милиции г.Москвы
Бракосочетание
25.10.1959
Отдел ЗАГС исполнительного комитета Кировского районного Совета депутатов трудящихся г.Москвы
Смерть
18.05.1993
Гагаринский отдел ЗАГС Управления ЗАГС г.Москвы Склероз сосудов головного мозга , Гипертоническая болезнь 3 ст., Острое нарушение мозгового кровообращения