Копычев Федор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Копычев Григорий Федорович
Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ковынева Гликерия Федоровна
Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Сомова Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Устинья Федоровна
Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800