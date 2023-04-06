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Копычев Федор Николаевич

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Место рождения

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Копычев Николай Иоакимович

Мать: Копычева Дарья Евсеевна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Копычев Сергей Федорович

Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Копычев Григорий Федорович

Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ковынева Гликерия Федоровна

Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Сомова Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Устинья Федоровна

Мать ребёнка: Копычева Прасковья Васильевна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копычева Прасковья Васильевна

Смерть
1800
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