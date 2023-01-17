Ковынева (Копычева) Гликерия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Ковынев Петр Корнеевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ковынева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ковынев Петр Корнеевич
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Ковынев Петр Корнеевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ковынева Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Ковынев Петр Корнеевич
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ковынев Петр Корнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно