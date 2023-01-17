Ковынева (Копычева) Гликерия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковынева (Копычева) Гликерия Федоровна

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Место рождения

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Копычев Федор Николаевич

Мать: Копычева Прасковья Васильевна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ковынев Филипп Петрович

Отец ребёнка: Ковынев Петр Корнеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ковынева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ковынев Петр Корнеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Ковынев Кузьма Петрович

Отец ребёнка: Ковынев Петр Корнеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ковынева Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Ковынев Петр Корнеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ковынев Иоаким Петрович

Отец ребёнка: Ковынев Петр Корнеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковынев Петр Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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