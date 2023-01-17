Копычева (Висковатова) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копычева (Висковатова) Прасковья Васильевна

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Место рождения

деревня Трескино, Рыльский уезд, Курская губерния, Российская Империя (Россия)

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Трескино, Рыльский уезд, Курская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1754

Сын: Копычев Сергей Федорович

Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Копычев Григорий Федорович

Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ковынева Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Сомова Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агриппина Федоровна

Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Устинья Федоровна

Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копычев Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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