Копычева (Висковатова) Прасковья Васильевна
Место рождениядеревня Трескино, Рыльский уезд, Курская губерния, Российская Империя (Россия)
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Трескино, Рыльский уезд, Курская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Копычев Григорий Федорович
Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ковынева Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Сомова Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агриппина Федоровна
Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Устинья Федоровна
Отец ребёнка: Копычев Федор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно