Ковынев Петр Корнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовынев Петр Корнеевич

Ковынев Петр Корнеевич

avatar

Место рождения

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Ковынев Филипп Петрович

Мать ребёнка: Ковынева Гликерия Федоровна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ковынева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Ковынева Гликерия Федоровна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Ковынев Кузьма Петрович

Мать ребёнка: Ковынева Гликерия Федоровна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ковынева Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Ковынева Гликерия Федоровна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ковынев Иоаким Петрович

Мать ребёнка: Ковынева Гликерия Федоровна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковынева Гликерия Федоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close