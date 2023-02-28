Ковынев Петр Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Ковынева Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ковынева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Ковынева Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Ковынева Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ковынева Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Ковынева Гликерия Федоровна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Ковынева Гликерия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно