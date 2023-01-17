Копычев Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1776
Сын: Копычев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Копычева Ксения (Климовна)
Рождение ребёнка
1782
Сын: Копычев Лаврентий Сергеевич
Мать ребёнка: Копычева Ксения (Климовна)
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Копычева Ксения (Климовна)
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Копычева Ксения (Климовна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822