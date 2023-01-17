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Копычев Сергей Федорович

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Место рождения

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Копычев Федор Николаевич

Мать: Копычева Прасковья Васильевна

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Копычев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Копычева Ксения (Климовна)

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Копычев Лаврентий Сергеевич

Мать ребёнка: Копычева Ксения (Климовна)

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Копычев Ион Сергеевич

Мать ребёнка: Копычева Ксения (Климовна)

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Копычева Ксения (Климовна)

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копычева Ксения (Климовна)

Смерть
1822
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