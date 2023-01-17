Копычева (Горбунова) Ксения (Климовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копычева (Горбунова) Ксения (Климовна)

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Копычев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Копычев Сергей Федорович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Копычев Лаврентий Сергеевич

Отец ребёнка: Копычев Сергей Федорович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Копычев Ион Сергеевич

Отец ребёнка: Копычев Сергей Федорович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Копычев Сергей Федорович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копычев Сергей Федорович

Смерть
Неизвестно
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