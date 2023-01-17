Копычева (Горбунова) Ксения (Климовна)
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Копычев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Копычев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Копычев Лаврентий Сергеевич
Отец ребёнка: Копычев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Копычев Сергей Федорович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Копычев Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно