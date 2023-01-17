Копычева Дарья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копычева Дарья Евсеевна

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Место рождения

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1700

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700

Отец: Евсей

Мать: не указана

Коренево, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Калуженинова Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Копычев Николай Иоакимович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Копычев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Копычев Николай Иоакимович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Копычев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Копычев Николай Иоакимович

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копычев Николай Иоакимович

Смерть
1766
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