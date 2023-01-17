Копычева Дарья Евсеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1700
Дата смерти1766
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1700
Отец: Евсей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Калуженинова Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Копычев Николай Иоакимович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Копычев Николай Иоакимович
Рождение ребёнка
1741
Сын: Копычев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Копычев Николай Иоакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1766