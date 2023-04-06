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Юлин Николай Кондратьевич

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Юлин Кондратий Исаевич

Мать: Агафья

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Юлин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Хиона Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Юлин Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Хиона Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Юлин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Хиона Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Юлина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Хиона Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Юлина Елена Николаевна

Мать ребёнка: Хиона Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Юлина Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Хиона Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Юлин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Хиона Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Юлина Авдотья Николаевна

Мать ребёнка: Хиона Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хиона Никитьевна

Смерть
Неизвестно
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