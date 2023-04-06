Юлин Николай Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Юлин Кондратий Исаевич
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Юлин Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Хиона Никитьевна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Хиона Никитьевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Хиона Никитьевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Юлина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Хиона Никитьевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Юлина Елена Николаевна
Мать ребёнка: Хиона Никитьевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Юлина Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Хиона Никитьевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Юлин Иван Николаевич
Мать ребёнка: Хиона Никитьевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Юлина Авдотья Николаевна
Мать ребёнка: Хиона Никитьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хиона Никитьевна
Смерть
Неизвестно