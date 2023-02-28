Юлин Кондратий Исаевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Юлин Исай Семёнович
Мать: Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Юлин Николай Кондратьевич
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Юлина Алёна Кондратьевна
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Юлина Матрёна Кондратьевна
Мать ребёнка: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Смерть
Неизвестно