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Юлин Кондратий Исаевич

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Юлин Исай Семёнович

Мать: Татьяна Семёновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Юлин Николай Кондратьевич

Мать ребёнка: Агафья

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Юлин Трофим Кондратьевич

Мать ребёнка: Агафья

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Юлина Алёна Кондратьевна

Мать ребёнка: Агафья

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Юлина Матрёна Кондратьевна

Мать ребёнка: Агафья

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья

Смерть
Неизвестно
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