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Юлин Трофим Кондратьевич

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Юлин Кондратий Исаевич

Мать: Агафья

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Юлина Перосковья Трофимовна

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Юлин Кузьма Трофимович

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Юлина Феврония Трофимовна

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Юлин Василий Трофимович

Мать ребёнка: Прасковья Семёновна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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