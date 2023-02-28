Юлин Трофим Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Юлин Кондратий Исаевич
Мать: Агафья
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Юлина Перосковья Трофимовна
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Юлина Феврония Трофимовна
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Прасковья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Семёновна
Смерть
Неизвестно