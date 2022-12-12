Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Юлин Николай Кондратьевич
Отец ребёнка: Юлин Кондратий Исаевич
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Юлин Кондратий Исаевич
Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Юлина Алёна Кондратьевна
Отец ребёнка: Юлин Кондратий Исаевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Юлина Матрёна Кондратьевна
Отец ребёнка: Юлин Кондратий Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно