Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Юлин Николай Кондратьевич

Отец ребёнка: Юлин Кондратий Исаевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Юлин Трофим Кондратьевич

Отец ребёнка: Юлин Кондратий Исаевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Юлина Алёна Кондратьевна

Отец ребёнка: Юлин Кондратий Исаевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Юлина Матрёна Кондратьевна

Отец ребёнка: Юлин Кондратий Исаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлин Кондратий Исаевич

Смерть
Неизвестно
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