Юлин Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Юлин Николай Кондратьевич
Мать: Хиона Никитьевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Юлина Аксиния Петровна
Мать ребёнка: Афимья Никитьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Юлина Авдотья Петровна
Мать ребёнка: Афимья Никитьевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Юлина Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Афимья Никитьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Юлина Арина Петровна
Мать ребёнка: Афимья Никитьевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Юлина Дарья Петровна
Мать ребёнка: Афимья Никитьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Никитьевна
Смерть
Неизвестно