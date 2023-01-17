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Юлин Пётр Николаевич

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Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Юлин Николай Кондратьевич

Мать: Хиона Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Юлина Аксиния Петровна

Мать ребёнка: Афимья Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Юлина Авдотья Петровна

Мать ребёнка: Афимья Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Юлина Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Афимья Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Юлина Арина Петровна

Мать ребёнка: Афимья Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Юлина Дарья Петровна

Мать ребёнка: Афимья Никитьевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Никитьевна

Смерть
Неизвестно
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