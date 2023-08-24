Юлина (Михайлова) Хиона Никитовна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1823
Сын: Юлин Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Юлин Михаил (Михайло) Николаевич
Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Юлина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Юлина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Юлина Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Юлин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Юлина Авдотья Николаевна
Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич
Смерть
Неизвестно