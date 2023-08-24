Юлина (Михайлова) Хиона Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юлина (Михайлова) Хиона Никитовна

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юлин Николай Кондратьевич

Рождение ребёнка
27.06.1823

Сын: Юлин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Юлин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Юлин Михаил (Михайло) Николаевич

Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Юлина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Юлина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Юлина Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Юлин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Юлина Авдотья Николаевна

Отец ребёнка: Юлин Николай Кондратьевич

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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