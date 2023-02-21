Куроедов Николай Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1835
Бракосочетание
09.02.1873
Рождение ребёнка
02.10.1875
Сын: Куроедов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Куроедова Софья Александровна
Рождение ребёнка
03.10.1876
Дочь: Куроедова Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Куроедова Софья Александровна
Рождение ребёнка
23.09.1878
Дочь: Куроедова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Куроедова Софья Александровна