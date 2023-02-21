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Куроедов Николай Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1835

Отец: Куроедов Борис Иванович

Мать: Куроедова Маргарита Кирилловна

Бракосочетание
09.02.1873

Жена: Куроедова Софья Александровна

Рождение ребёнка
02.10.1875

Сын: Куроедов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Куроедова Софья Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1876

Дочь: Куроедова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Куроедова Софья Александровна

Рождение ребёнка
23.09.1878

Дочь: Куроедова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Куроедова Софья Александровна

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