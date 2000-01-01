Куроедова (Куроедова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Куроедова) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1878

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878

Отец: Куроедов Николай Борисович

Мать: Куроедова Софья Александровна

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