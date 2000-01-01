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Куроедова (Куроедова) Вера Николаевна
Куроедова (Куроедова) Вера Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.09.1878
Пол
Женский
Отец
Куроедов Николай Борисович
1835 г.р.
Мать
Куроедова (Нагаткина) Софья Александровна
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878
Отец:
Куроедов Николай Борисович
Мать:
Куроедова Софья Александровна
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