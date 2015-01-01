Куроедова (Нагаткина) Софья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
09.02.1873
Рождение ребёнка
02.10.1875
Сын: Куроедов Борис Николаевич
Отец ребёнка: Куроедов Николай Борисович
Рождение ребёнка
03.10.1876
Дочь: Куроедова Маргарита Николаевна
Отец ребёнка: Куроедов Николай Борисович
Рождение ребёнка
23.09.1878
Дочь: Куроедова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Куроедов Николай Борисович