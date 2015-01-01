Куроедова (Нагаткина) Софья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Нагаткина) Софья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Нагаткин Александр Васильевич

Мать: Нагаткина Вера Andreev.

Бракосочетание
09.02.1873

Муж: Куроедов Николай Борисович

Рождение ребёнка
02.10.1875

Сын: Куроедов Борис Николаевич

Отец ребёнка: Куроедов Николай Борисович

Рождение ребёнка
03.10.1876

Дочь: Куроедова Маргарита Николаевна

Отец ребёнка: Куроедов Николай Борисович

Рождение ребёнка
23.09.1878

Дочь: Куроедова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Куроедов Николай Борисович

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