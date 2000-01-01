Куроедов Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедов Борис Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1875

Отец: Куроедов Николай Борисович

Мать: Куроедова Софья Александровна

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