Куроедова (Спижарная-Мармылёва) Маргарита Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1835
Сын: Куроедов Николай Борисович
Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1836
Сын: Куроедов Василий Борисович
Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович
Рождение ребёнка
23.03.1840
Дочь: Куроедова Вера Борисовна
Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1841
Сын: Куроедов Аркадий Борисович
Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1842
Дочь: Сипайлова Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович