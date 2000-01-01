Куроедова (Спижарная-Мармылёва) Маргарита Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуроедова (Спижарная-Мармылёва) Маргарита Кирилловна

Куроедова (Спижарная-Мармылёва) Маргарита Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1835

Сын: Куроедов Николай Борисович

Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович

Рождение ребёнка
15.03.1836

Сын: Куроедов Василий Борисович

Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович

Рождение ребёнка
23.03.1840

Дочь: Куроедова Вера Борисовна

Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1841

Сын: Куроедов Аркадий Борисович

Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1842

Дочь: Сипайлова Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович

Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куроедов Семён Борисович

Отец ребёнка: Куроедов Борис Иванович

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