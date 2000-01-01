Куроедова (Куроедова) Вера Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроедова (Куроедова) Вера Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1840

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1840

Отец: Куроедов Борис Иванович

Мать: Куроедова Маргарита Кирилловна

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