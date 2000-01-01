Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Куроедов Аркадий Борисович
Куроедов Аркадий Борисович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1841
Пол
Мужской
Отец
Куроедов Борис Иванович
1809 г.р.
Мать
Куроедова (Спижарная-Мармылёва) Маргарита Кирилловна
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1841
Отец:
Куроедов Борис Иванович
Мать:
Куроедова Маргарита Кирилловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия