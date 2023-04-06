Демидова (Лиходумова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Лиходумова) Александра

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.03.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1846

Отец: Лиходумовъ Никита

Мать: Лиходумова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
20.01.1868

Муж: Демидовъ Андрей

Рождение ребёнка
01.01.1869

Сын: Демидовъ Василій

Отец ребёнка: Демидовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1870

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Демидовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1872

Сын: Демидовъ Гаринъ Артемій

Отец ребёнка: Демидовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1874

Сын: Демидовъ Василій

Отец ребёнка: Демидовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Демидовъ Матвѣй

Отец ребёнка: Демидовъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Исаева Ирина

Отец ребёнка: Демидовъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Демидовъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидовъ Федоръ

Отец ребёнка: Демидовъ Андрей

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