Демидова (Лиходумова) Александра
Место рождения
Дата рождения08.03.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1846
Отец: Лиходумовъ Никита
Мать: Лиходумова Марья
Бракосочетание
20.01.1868
Муж: Демидовъ Андрей
Рождение ребёнка
01.01.1869
Сын: Демидовъ Василій
Отец ребёнка: Демидовъ Андрей
Рождение ребёнка
14.07.1870
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Демидовъ Андрей
Рождение ребёнка
08.04.1872
Отец ребёнка: Демидовъ Андрей
Рождение ребёнка
09.04.1874
Сын: Демидовъ Василій
Отец ребёнка: Демидовъ Андрей
Рождение ребёнка
1877
Сын: Демидовъ Матвѣй
Отец ребёнка: Демидовъ Андрей
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Исаева Ирина
Отец ребёнка: Демидовъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Демидовъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидовъ Федоръ
Отец ребёнка: Демидовъ Андрей