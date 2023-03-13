Демидовъ Гаринъ Артемій
Место рождения
Дата рождения08.04.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1872
Отец: Демидовъ Андрей
Бракосочетание
11.02.1891
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1892
Дочь: Демидова Анастасия
Мать ребёнка: Демидова (Сидоренкова) Марфа
Рождение ребёнка
?.01.1896
Дочь: (Демидова) Синклитикия
Мать ребёнка: Демидова (Сидоренкова) Марфа
Рождение ребёнка
07.02.1897
Дочь: (Демидова) Агафья
Мать ребёнка: Демидова (Сидоренкова) Марфа
Рождение ребёнка
01.04.1899
Сын: Демидовъ Георгий
Мать ребёнка: Демидова (Сидоренкова) Марфа