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Демидовъ Гаринъ Артемій

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

08.04.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1872

Отец: Демидовъ Андрей

Мать: Демидова (Лиходумова) Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1891

Жена: Демидова (Сидоренкова) Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1892

Дочь: Демидова Анастасия

Мать ребёнка: Демидова (Сидоренкова) Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1896

Дочь: (Демидова) Синклитикия

Мать ребёнка: Демидова (Сидоренкова) Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1897

Дочь: (Демидова) Агафья

Мать ребёнка: Демидова (Сидоренкова) Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1899

Сын: Демидовъ Георгий

Мать ребёнка: Демидова (Сидоренкова) Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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