Демидова (Сидоренкова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Сидоренкова) Марфа

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1872

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1872

Отец: Сидоренковъ Александръ

Мать: Сидоренкова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1891

Муж: Демидовъ Гаринъ Артемій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1892

Дочь: Демидова Анастасия

Отец ребёнка: Демидовъ Гаринъ Артемій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1896

Дочь: Синклитикия

Отец ребёнка: Демидовъ Гаринъ Артемій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1897

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Демидовъ Гаринъ Артемій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1899

Сын: Демидовъ Георгий

Отец ребёнка: Демидовъ Гаринъ Артемій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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