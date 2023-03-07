Демидова (Сидоренкова) Марфа
Место рождения
Дата рождения02.07.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1872
Отец: Сидоренковъ Александръ
Мать: Сидоренкова Марфа
Бракосочетание
11.02.1891
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1892
Дочь: Демидова Анастасия
Отец ребёнка: Демидовъ Гаринъ Артемій
Рождение ребёнка
?.01.1896
Дочь: Синклитикия
Отец ребёнка: Демидовъ Гаринъ Артемій
Рождение ребёнка
07.02.1897
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Демидовъ Гаринъ Артемій
Рождение ребёнка
01.04.1899
Сын: Демидовъ Георгий
Отец ребёнка: Демидовъ Гаринъ Артемій