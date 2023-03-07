Демидовъ Василій
Место рождения
Дата рождения01.01.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869
Отец: Демидовъ Андрей
Мать: Демидова Александра
Бракосочетание
08.02.1888
Жена: Демидова Евдокія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Демидова Марина
Мать ребёнка: Демидова Евдокія
Рождение ребёнка
17.11.1891
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Демидова Евдокія
Рождение ребёнка
07.06.1894
Дочь: Демидова Акулина
Мать ребёнка: Демидова Евдокія
Рождение ребёнка
26.12.1896
Сын: Демидовъ Кузьма
Мать ребёнка: Демидова Евдокія
Рождение ребёнка
04.07.1898
Сын: Демидовъ Сергей
Мать ребёнка: Демидова Евдокія
Рождение ребёнка
01.06.1905
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Демидова Евдокія
Новопетровское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан