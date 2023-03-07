Демидовъ Василій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидовъ Василій

Демидовъ Василій

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1869

Отец: Демидовъ Андрей

Мать: Демидова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1888

Жена: Демидова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Демидова Марина

Мать ребёнка: Демидова Евдокія

Рождение ребёнка
17.11.1891

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Демидова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1894

Дочь: Демидова Акулина

Мать ребёнка: Демидова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1896

Сын: Демидовъ Кузьма

Мать ребёнка: Демидова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1898

Сын: Демидовъ Сергей

Мать ребёнка: Демидова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1905

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Демидова Евдокія

Новопетровское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close