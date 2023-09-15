Демидова (Конышева) Евдокія
Место рождения
Дата рождения17.08.1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1870
Отец: Конышевъ Харитонъ
Мать: Конышева Устинья
Бракосочетание
08.02.1888
Муж: Демидовъ Василій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Демидова Марина
Отец ребёнка: Демидовъ Василій
Рождение ребёнка
17.11.1891
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Демидовъ Василій
Рождение ребёнка
07.06.1894
Дочь: Демидова Акулина
Отец ребёнка: Демидовъ Василій
Рождение ребёнка
26.12.1896
Сын: Демидовъ Кузьма
Отец ребёнка: Демидовъ Василій
Рождение ребёнка
04.07.1898
Сын: Демидовъ Сергей
Отец ребёнка: Демидовъ Василій
Рождение ребёнка
01.06.1905
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Демидовъ Василій
Новопетровское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан