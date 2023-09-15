Демидова (Конышева) Евдокія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Конышева) Евдокія

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.08.1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1870

Отец: Конышевъ Харитонъ

Мать: Конышева Устинья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1888

Муж: Демидовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Демидова Марина

Отец ребёнка: Демидовъ Василій

Рождение ребёнка
17.11.1891

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Демидовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.06.1894

Дочь: Демидова Акулина

Отец ребёнка: Демидовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1896

Сын: Демидовъ Кузьма

Отец ребёнка: Демидовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1898

Сын: Демидовъ Сергей

Отец ребёнка: Демидовъ Василій

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1905

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Демидовъ Василій

Новопетровское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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