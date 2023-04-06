Лиходумова (Щербакова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумова (Щербакова) Марья

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Место рождения

Петровка

Дата рождения

19.07.1815

Дата смерти

30.10.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1815

Отец: Щербаковъ Иванъ

Мать: Щербакова Прасковья

Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Лиходумовъ Никита

Рождение ребёнка
01.11.1836

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита

Рождение ребёнка
1837

Сын: Лиходумовъ Егоръ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита

Рождение ребёнка
13.07.1840

Сын: Лиходумовъ Василий

Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита

Рождение ребёнка
01.08.1842

Дочь: Лиходумова Евдокия

Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита

Рождение ребёнка
29.04.1844

Сын: Лиходумовъ Яковъ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита

Рождение ребёнка
08.03.1846

Дочь: Демидова Александра

Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита

Рождение ребёнка
20.04.1848

Сын: Лиходумовъ Егоръ

Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита

Рождение ребёнка
02.06.1850

Дочь: Лиходумова Акулина

Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита

Рождение ребёнка
01.08.1851

Сын: Лиходумовъ Евтихий (Евстигней)

Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита

Рождение ребёнка
24.02.1854

Сын: Лиходумовъ Василий

Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита

Смерть
30.10.1857
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