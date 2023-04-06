Лиходумова (Щербакова) Марья
Место рождения
Дата рождения19.07.1815
Дата смерти30.10.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1815
Отец: Щербаковъ Иванъ
Мать: Щербакова Прасковья
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Лиходумовъ Никита
Рождение ребёнка
01.11.1836
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лиходумовъ Егоръ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита
Рождение ребёнка
13.07.1840
Сын: Лиходумовъ Василий
Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита
Рождение ребёнка
01.08.1842
Дочь: Лиходумова Евдокия
Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита
Рождение ребёнка
29.04.1844
Сын: Лиходумовъ Яковъ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита
Рождение ребёнка
08.03.1846
Дочь: Демидова Александра
Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита
Рождение ребёнка
20.04.1848
Сын: Лиходумовъ Егоръ
Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита
Рождение ребёнка
02.06.1850
Дочь: Лиходумова Акулина
Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита
Рождение ребёнка
01.08.1851
Сын: Лиходумовъ Евтихий (Евстигней)
Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита
Рождение ребёнка
24.02.1854
Сын: Лиходумовъ Василий
Отец ребёнка: Лиходумовъ Никита
Смерть
30.10.1857