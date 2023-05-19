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Щербакова (Комлева) Прасковья

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1792

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Комлевъ Самойла

Мать: Комлева Катерина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
17.01.1809

Муж: Щербаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1815

Дочь: Лиходумова Марья

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1817

Дочь: Щербакова Василиса

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Цыганова Матрена

Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан