Щербакова (Комлева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Комлевъ Самойла
Мать: Комлева Катерина Иванова
Бракосочетание
17.01.1809
Муж: Щербаковъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1815
Дочь: Лиходумова Марья
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.08.1817
Дочь: Щербакова Василиса
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Цыганова Матрена
Отец ребёнка: Щербаковъ Иванъ