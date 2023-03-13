Комлева Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти?.06.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Комлевъ Самойла
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Вавилова Настасья
Отец ребёнка: Комлевъ Самойла
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785
Сын: Комлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Комлевъ Самойла
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Чернышова Авдотья
Отец ребёнка: Комлевъ Самойла
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Щербакова Прасковья
Отец ребёнка: Комлевъ Самойла
Рождение ребёнка
1794
Сын: Комлевъ Никита
Отец ребёнка: Комлевъ Самойла
Рождение ребёнка
22.08.1799
Дочь: Уренцева Василиса
Отец ребёнка: Комлевъ Самойла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комлевъ Самойла
Смерть
?.06.1836
Причина смерти: Горячка