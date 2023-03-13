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Комлева Катерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

?.06.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Комлевъ Самойла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Вавилова Настасья

Отец ребёнка: Комлевъ Самойла

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Комлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Комлевъ Самойла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Чернышова Авдотья

Отец ребёнка: Комлевъ Самойла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Щербакова Прасковья

Отец ребёнка: Комлевъ Самойла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Комлевъ Никита

Отец ребёнка: Комлевъ Самойла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1799

Дочь: Уренцева Василиса

Отец ребёнка: Комлевъ Самойла

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комлевъ Самойла

Смерть
?.06.1836
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Горячка
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