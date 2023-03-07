(Комлева) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти28.03.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Комлевъ Самойла
Мать: Комлева Катерина Иванова
Бракосочетание
04.01.1799
Рождение ребёнка
25.12.1799
Сын: Шороховъ-Горшковъ Степанъ
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Рождение ребёнка
09.10.1800
Сын: Шороховъ-Горшковъ Алексей
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Рождение ребёнка
06.02.1805
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Рождение ребёнка
22.10.1809
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Коткова Афимья
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Рождение ребёнка
06.03.1817
Сын: Шороховъ-Горшковъ Василий
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Рождение ребёнка
27.03.1820
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шороховъ Петръ
Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Смерть
28.03.1842