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(Комлева) Прасковья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Дата смерти

28.03.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Комлевъ Самойла

Мать: Комлева Катерина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.01.1799

Муж: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Рождение ребёнка
25.12.1799

Сын: Шороховъ-Горшковъ Степанъ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Рождение ребёнка
09.10.1800

Сын: Шороховъ-Горшковъ Алексей

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1805

Сын: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1809

Сын: Шороховъ-Горшковъ Андрей

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Коткова Афимья

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1817

Сын: Шороховъ-Горшковъ Василий

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1820

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шороховъ Петръ

Отец ребёнка: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Смерть
28.03.1842
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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