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Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

11.07.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Мать: Шорохова Анна Степанова

Бракосочетание
04.01.1799

Жена: Прасковья

Рождение ребёнка
25.12.1799

Сын: Шороховъ-Горшковъ Степанъ

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
09.10.1800

Сын: Шороховъ-Горшковъ Алексей

Мать ребёнка: Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1805

Сын: Шороховъ-Горшковъ Федоръ

Мать ребёнка: Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.10.1809

Сын: Шороховъ-Горшковъ Андрей

Мать ребёнка: Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Коткова Афимья

Мать ребёнка: Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1817

Сын: Шороховъ-Горшковъ Василий

Мать ребёнка: Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.03.1820

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шороховъ Петръ

Мать ребёнка: Прасковья

Смерть
11.07.1857
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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