Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти11.07.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Мать: Шорохова Анна Степанова
Бракосочетание
04.01.1799
Жена: Прасковья
Рождение ребёнка
25.12.1799
Сын: Шороховъ-Горшковъ Степанъ
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
09.10.1800
Сын: Шороховъ-Горшковъ Алексей
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
06.02.1805
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
22.10.1809
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Коткова Афимья
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
06.03.1817
Сын: Шороховъ-Горшковъ Василий
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шороховъ Петръ
Мать ребёнка: Прасковья
Смерть
11.07.1857