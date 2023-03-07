Коткова (Шорохова) Афимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова (Шорохова) Афимья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шороховъ-Горшковъ Филипъ

Мать: Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Котковъ Петръ

Рождение ребёнка
25.12.1836

Сын: Котковъ Федоръ

Отец ребёнка: Котковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1839

Дочь: Таракина Прасковья

Отец ребёнка: Котковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.08.1842

Дочь: Горшкова Евдокия

Отец ребёнка: Котковъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.01.1846

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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