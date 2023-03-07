Коткова (Шорохова) Афимья
Место рождения
Дата рождения1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Шороховъ-Горшковъ Филипъ
Мать: Прасковья
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Котковъ Петръ
Рождение ребёнка
25.12.1836
Сын: Котковъ Федоръ
Отец ребёнка: Котковъ Петръ
Рождение ребёнка
17.10.1839
Дочь: Таракина Прасковья
Отец ребёнка: Котковъ Петръ
Рождение ребёнка
01.08.1842
Дочь: Горшкова Евдокия
Отец ребёнка: Котковъ Петръ
Рождение ребёнка
24.01.1846
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан