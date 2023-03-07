Лиходумовъ Евтихий (Евстигней) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лиходумовъ Евтихий (Евстигней)

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.08.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1851

Отец: Лиходумовъ Никита

Мать: Лиходумова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1875

Сын: Лиходумовъ Федоръ

Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1877

Сын: Лиходумовъ Николай Никита

Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1880

Сын: Лиходумовъ Иванъ

Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1888

Сын: Лиходумовъ Яковъ

Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1892

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1895

Сын: Лиходумовъ Артемий

Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1897

Сын: Лиходумовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1899

Жена: Коткова Лиходумова Ирина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Коткова Лиходумова Ирина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1905

Сын: Лиходумовъ Иванъ

Мать ребёнка: Коткова Лиходумова Ирина Иванова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лиходумова Евдокия Иванова

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