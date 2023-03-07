Лиходумовъ Евтихий (Евстигней)
Место рождения
Дата рождения01.08.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1851
Отец: Лиходумовъ Никита
Мать: Лиходумова Марья
Рождение ребёнка
18.04.1875
Сын: Лиходумовъ Федоръ
Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Лиходумовъ Николай Никита
Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
03.05.1880
Сын: Лиходумовъ Иванъ
Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
22.04.1888
Сын: Лиходумовъ Яковъ
Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
20.04.1892
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.03.1895
Сын: Лиходумовъ Артемий
Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
25.10.1897
Сын: Лиходумовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова
Бракосочетание
22.01.1899
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Коткова Лиходумова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
17.04.1905
Сын: Лиходумовъ Иванъ
Мать ребёнка: Коткова Лиходумова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Лиходумова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно