Путятин Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения03.02.1799 ст.
Дата смерти27.09.1879 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1799 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Морской офицер в отставке, помещик
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.04.1828 ст.
Дочь: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Путятина (Карцева) Надежда Евграфовна
Шолохово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14625 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1828 г., л. 597об | Сельца Шолохова помѣщика князя Дмитрія Степанова ... Показать все
Смерть
27.09.1879 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
Похоронен в Твери на Смоленском кладбище.