Путятин Дмитрий Степанович 03.02.1799 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Путятин Дмитрий Степанович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

03.02.1799 ст.

Дата смерти

27.09.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1799 ст.

Отец: Путятин Степан Васильевич

Мать: Путятина (Милюкова) Любовь Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путятина (Карцева) Надежда Евграфовна

Работа или профессия
Неизвестно
Морской офицер в отставке, помещик
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
06.04.1828 ст.

Дочь: Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Путятина (Карцева) Надежда Евграфовна

Шолохово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14625 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1828 г., л. 597об | Сельца Шолохова помѣщика князя Дмитрія Степанова ... Показать все
Смерть
27.09.1879 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
Похоронен в Твери на Смоленском кладбище.

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