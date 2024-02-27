Путятина (Милюкова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти23.08.1820 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.06.1796 ст.
Сын: Путятин Михаил Степанович
Отец ребёнка: Путятин Степан Васильевич
село Шолохово, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14590 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1796 г., л. 365
Рождение ребёнка
23.07.1797 ст.
Сын: Путятин Владимир Степанович
Отец ребёнка: Путятин Степан Васильевич
село Шолохово, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14591 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1797 г., л. 332
Рождение ребёнка
03.02.1799 ст.
Сын: Путятин Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Путятин Степан Васильевич
г. Ржев, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1805 ст.
Дочь: Вера Степановна
Отец ребёнка: Путятин Степан Васильевич
село Шолохово, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14599 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1805 г., л. 705об
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тверская помещица
Место жительства
Неизвестно
Тверская губерния, Российская империя
Смерть
23.08.1820 ст.
г. Ржев, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя