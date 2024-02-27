Путятина (Милюкова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путятина (Милюкова) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

23.08.1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1796 ст.

Сын: Путятин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Путятин Степан Васильевич

село Шолохово, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14590 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1796 г., л. 365
Рождение ребёнка
23.07.1797 ст.

Сын: Путятин Владимир Степанович

Отец ребёнка: Путятин Степан Васильевич

село Шолохово, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14591 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1797 г., л. 332
Рождение ребёнка
03.02.1799 ст.

Сын: Путятин Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Путятин Степан Васильевич

г. Ржев, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1805 ст.

Дочь: Вера Степановна

Отец ребёнка: Путятин Степан Васильевич

село Шолохово, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14599 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1805 г., л. 705об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путятин Степан Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Тверская помещица
Место жительства
Неизвестно
Тверская губерния, Российская империя
Смерть
23.08.1820 ст.
г. Ржев, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
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