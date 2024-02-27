Путятин Степан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти20.02.1826 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
10.06.1796 ст.
Сын: Путятин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Путятина Любовь Ивановна
село Шолохово, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14590 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1796 г., л. 365
Рождение ребёнка
23.07.1797 ст.
Сын: Путятин Владимир Степанович
Мать ребёнка: Путятина Любовь Ивановна
село Шолохово, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14591 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1797 г., л. 332
Рождение ребёнка
03.02.1799 ст.
Сын: Путятин Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Путятина Любовь Ивановна
г. Ржев, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
29.06.1805 ст.
Дочь: Вера Степановна
Мать ребёнка: Путятина Любовь Ивановна
село Шолохово, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14599 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1805 г., л. 705об
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путятина Любовь Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Тверская губерния, Российская империя
Смерть
20.02.1826 ст.
г. Ржев, Ржевский уезд, Тверская губерния, Российская империя