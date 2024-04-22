Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна

Место рождения

Шолохово, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

06.04.1828 ст.

Дата смерти

16.01.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1828 ст.

Отец: Путятин Дмитрий Степанович

Мать: Путятина Надежда Евграфовна

Шолохово, Ржевский муниципальный район, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14625 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1828 г., л. 597об | Сельца Шолохова помѣщика князя Дмитрія Степанова ... Показать все
Крещение
08.04.1828 ст.
Сытьково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14625 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1828 г., л. 597об | Воспріемники: Сельца Збоева помѣщикъ князь Василі... Показать все
Бракосочетание
1845

Муж: Мельницкий Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1850 ст.

Сын: Мельницкий Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович

ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14414 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1850 г., Л. 290об-291
Рождение ребёнка
14.01.1852 ст.

Сын: Мельницкий Николай Александрович

Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович

ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14417 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1852 г., Л. 223об-224
Рождение ребёнка
18.02.1854 ст.

Сын: Мельницкий Нил Александрович

Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович

ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14421 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1854 г., Л. 12об-13
Рождение ребёнка
10.06.1856 ст.

Дочь: Мельницкая Надежда Александровна

Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.02.1859 ст.

Сын: Мельницкий Сергей Александрович

Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1861 ст.

Сын: Мельницкий Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тверская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1876 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область
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