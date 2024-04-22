Мельницкая (Путятина) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1828 ст.
Дата смерти16.01.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1828 ст.
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14625 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1828 г., л. 597об | Сельца Шолохова помѣщика князя Дмитрія Степанова ... Показать все
Крещение
08.04.1828 ст.
Сытьково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14625 - Метрическая книга церквей Ржевского уезда за 1828 г., л. 597об | Воспріемники: Сельца Збоева помѣщикъ князь Василі... Показать все
Бракосочетание
1845
Рождение ребёнка
05.09.1850 ст.
Сын: Мельницкий Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14414 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1850 г., Л. 290об-291
Рождение ребёнка
14.01.1852 ст.
Сын: Мельницкий Николай Александрович
Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14417 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1852 г., Л. 223об-224
Рождение ребёнка
18.02.1854 ст.
Сын: Мельницкий Нил Александрович
Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 1, Дело 14421 - Метрическая книга церквей Вышневолоцкого уезда за 1854 г., Л. 12об-13
Рождение ребёнка
10.06.1856 ст.
Дочь: Мельницкая Надежда Александровна
Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.02.1859 ст.
Сын: Мельницкий Сергей Александрович
Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1861 ст.
Сын: Мельницкий Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Мельницкий Александр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Тверская губерния, Российская империя
Смерть
16.01.1876 ст.
Поддубье, Удомельский, Тверская область