Рудакова (Красильникова) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова (Красильникова) Прасковья Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Красильников Петр Дорофеевич

Мать: Красильникова Акулина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Рудаков Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Некрасова Марья Дмитриева

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Рудаков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1835

Дочь: Малыгина Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Иванов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Дмитрий Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно