Рудакова (Красильникова) Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Некрасова Марья Дмитриева
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Рудаков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
02.10.1835
Дочь: Малыгина Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Рудаков Дмитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно