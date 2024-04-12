Красильникова Акулина
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Рудакова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Красильников Иван Петрович
Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Афимья Петровна
Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1804
Сын: Красильников Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Некрасова Ефимия Петрова
Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Некрасова Агрипена Петрова
Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1840