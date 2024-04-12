Красильникова Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильникова Акулина

Красильникова Акулина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Рудакова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Красильников Иван Петрович

Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Афимья Петровна

Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Красильников Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Некрасова Ефимия Петрова

Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Некрасова Агрипена Петрова

Отец ребёнка: Красильников Петр Дорофеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Петр Дорофеевич

Смерть
До 1840
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close