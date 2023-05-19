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Красильников Петр Дорофеевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Красильников Дорофей

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Рудакова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Красильникова Акулина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Красильникова Акулина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Красильников Иван Петрович

Мать ребёнка: Красильникова Акулина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Афимья Петровна

Мать ребёнка: Красильникова Акулина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Красильников Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Красильникова Акулина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Некрасова Ефимия Петрова

Мать ребёнка: Красильникова Акулина

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Аграфена Петровна

Мать ребёнка: Красильникова Акулина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Некрасова Агрипена Петрова

Мать ребёнка: Красильникова Акулина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красильникова Акулина

Смерть
1845