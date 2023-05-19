Красильников Петр Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти1845
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Красильников Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Рудакова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Красильникова Акулина
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Красильникова Акулина
Рождение ребёнка
1802
Сын: Красильников Иван Петрович
Мать ребёнка: Красильникова Акулина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Афимья Петровна
Мать ребёнка: Красильникова Акулина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Красильников Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Красильникова Акулина
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Некрасова Ефимия Петрова
Мать ребёнка: Красильникова Акулина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Аграфена Петровна
Мать ребёнка: Красильникова Акулина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Некрасова Агрипена Петрова
Мать ребёнка: Красильникова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красильникова Акулина
Смерть
1845