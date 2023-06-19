Красильников Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
11.11.1835
Рождение ребёнка
22.08.1836
Дочь: Наталья Тимофеева
Мать ребёнка: Красильникова Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Некрасова Анисья Тимофеева
Мать ребёнка: Красильникова Евгения Михайловна
Рождение ребёнка
09.08.1847
Сын: Красильников Андрей Тимофеев
Мать ребёнка: Красильникова Евгения Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860