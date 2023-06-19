Красильников Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильников Тимофей Петрович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Красильников Петр Дорофеевич

Мать: Красильникова Акулина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.11.1835

Жена: Красильникова Евгения Михайловна

Рождение ребёнка
22.08.1836

Дочь: Наталья Тимофеева

Мать ребёнка: Красильникова Евгения Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Некрасова Анисья Тимофеева

Мать ребёнка: Красильникова Евгения Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1847

Сын: Красильников Андрей Тимофеев

Мать ребёнка: Красильникова Евгения Михайловна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область