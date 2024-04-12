Красильникова (Дьяконова) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Дьяконова) Евгения Михайловна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.11.1835

Муж: Красильников Тимофей Петрович

Рождение ребёнка
22.08.1836

Дочь: Наталья Тимофеева

Отец ребёнка: Красильников Тимофей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Некрасова Анисья Тимофеева

Отец ребёнка: Красильников Тимофей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1847

Сын: Красильников Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Красильников Тимофей Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь дьячка
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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