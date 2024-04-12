Красильникова (Дьяконова) Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
11.11.1835
Рождение ребёнка
22.08.1836
Дочь: Наталья Тимофеева
Отец ребёнка: Красильников Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Некрасова Анисья Тимофеева
Отец ребёнка: Красильников Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
09.08.1847
Сын: Красильников Андрей Тимофеев
Отец ребёнка: Красильников Тимофей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
дочь дьячка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно