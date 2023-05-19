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Рудаков Дмитрий Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Рудаков Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Некрасова Марья Дмитриева

Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Рудаков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Наталья Дмитриева

Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1835

Дочь: Малыгина Пелагея Дмитриева

Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Прасковья Петровна

Смерть
До 1840
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