Рудаков Дмитрий Иванов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Некрасова Марья Дмитриева
Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Рудаков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Наталья Дмитриева
Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
02.10.1835
Дочь: Малыгина Пелагея Дмитриева
Мать ребёнка: Рудакова Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1840