Некрасова (Рудакова) Марья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (Рудакова) Марья Дмитриева

Некрасова (Рудакова) Марья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

21.12.1854

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Рудаков Дмитрий Иванов

Мать: Рудакова Прасковья Петровна

Бракосочетание
11.01.1844

Муж: Некрасов Василий Федорович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.10.1850

Сын: Некрасов Михаил Васильев

Отец ребёнка: Некрасов Василий Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.09.1853

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Некрасов Василий Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
21.12.1854
Причина смерти: чахоткою