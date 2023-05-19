Некрасова (Рудакова) Марья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти21.12.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
11.01.1844
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Федорович
Рождение ребёнка
09.10.1850
Отец ребёнка: Некрасов Василий Федорович
Рождение ребёнка
02.09.1853
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Некрасов Василий Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.1854
Причина смерти: чахоткою