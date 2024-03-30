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Дергунов Агап Степанович

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: Дергунов Степан Иванович

Мать: Дергунова Марья Борисовна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Дергунова Анна Агаповна

Мать ребёнка: Дергунова Лукерья Евтеевна (Евтихеевна)

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Дергунова Наталья Агаповна

Мать ребёнка: Дергунова Лукерья Евтеевна (Евтихеевна)

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Дергунова Мавра Агаповна

Мать ребёнка: Дергунова Лукерья Евтеевна (Евтихеевна)

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дергунова Лукерья Евтеевна (Евтихеевна)

Смерть
Неизвестно
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