Дергунов Агап Степанович
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Дергунова Анна Агаповна
Мать ребёнка: Дергунова Лукерья Евтеевна (Евтихеевна)
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Дергунова Наталья Агаповна
Мать ребёнка: Дергунова Лукерья Евтеевна (Евтихеевна)
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Дергунова Мавра Агаповна
Мать ребёнка: Дергунова Лукерья Евтеевна (Евтихеевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно