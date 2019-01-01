село Ивановка, село Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
993Ивановка (Кармала), с. каз.при рч. Кармале.6026132663713Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Ивановская волость
462. Ивановка (Кармала), село бывшее владельческое и государственное, при речке Кармалке, дворов 198, жителей 1700, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церк Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугурусланский уезд, Ивановская волость
С. Ивановка. Б. госуд. Рус. Прав.2361Р. Кармалка2356029310531122

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Ивановская волость
село Ивановка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Асекеевский район
75206Ивановкасело53°33'с.ш.53°13'в.д.N-39-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Асекеевский муниципальный район, Сельское поселение Кутлуевский сельсовет
53607422106с Ивановкасело
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