Дергунов Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДергунов Степан Иванович

Дергунов Степан Иванович

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1807 ст.

Дата смерти

До 1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.

Отец: Дергунов Иван Елисеевич

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Дергунов Филипп Степанович

Мать ребёнка: Дергунова Марья Борисовна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Дергунов Климентий Степанович

Мать ребёнка: Дергунова Марья Борисовна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Дергунов Агап Степанович

Мать ребёнка: Дергунова Марья Борисовна

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дергунова Марья Борисовна

Смерть
До 1838 ст.
Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close