Дергунов Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1807 ст.
Дата смертиДо 1838 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807 ст.
Отец: Дергунов Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Дергунов Филипп Степанович
Мать ребёнка: Дергунова Марья Борисовна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Дергунов Климентий Степанович
Мать ребёнка: Дергунова Марья Борисовна
Рождение ребёнка
1836 ст.
Мать ребёнка: Дергунова Марья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1838 ст.