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Дергунова Марья Борисовна

Место рождения

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Дергунов Филипп Степанович

Отец ребёнка: Дергунов Степан Иванович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Дергунов Климентий Степанович

Отец ребёнка: Дергунов Степан Иванович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Дергунов Агап Степанович

Отец ребёнка: Дергунов Степан Иванович

Ивановка, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дергунов Степан Иванович

Смерть
Неизвестно
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