Дергунова Марья Борисовна
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Дергунов Филипп Степанович
Отец ребёнка: Дергунов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Дергунов Климентий Степанович
Отец ребёнка: Дергунов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1836 ст.
Отец ребёнка: Дергунов Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно